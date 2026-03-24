ГД приняла закон о запрете испытательного срока для мам с детьми до трех лет

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Вероника Левшина 24-03-2026 17:55
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Работодатели обязаны не включать в трудовой договор условие об испытательном сроке для женщин, имеющих детей до трех лет. Об этом сообщила пресс-служба Государственной думы.

Госдума приняла этот закон во втором и третьем чтениях на пленарном заседании. Он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

«Изменения дополнительно защитят трудовые права молодых мам, возвращающихся к профессиональной деятельности после декретного отпуска», - заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

Напомним, ранее Госдума приняла закон, запрещающий работодателям увольнять родителей-одиночек, воспитывающих детей до 16 лет. Исключение составляет либо ликвидация организации, либо вина самого сотрудника.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
