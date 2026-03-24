ГД приняла закон о запрете испытательного срока для мам с детьми до трех лет

Работодатели обязаны не включать в трудовой договор условие об испытательном сроке для женщин, имеющих детей до трех лет. Об этом сообщила пресс-служба Государственной думы.

Госдума приняла этот закон во втором и третьем чтениях на пленарном заседании. Он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

«Изменения дополнительно защитят трудовые права молодых мам, возвращающихся к профессиональной деятельности после декретного отпуска», - заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

Напомним, ранее Госдума приняла закон, запрещающий работодателям увольнять родителей-одиночек, воспитывающих детей до 16 лет. Исключение составляет либо ликвидация организации, либо вина самого сотрудника.