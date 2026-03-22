В Европе пожаловались на сложности с отказом от российского газа

Отказ от российского газа стал для Европы весьма болезненным. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в парламенте Австралии.

По ее словам, соответствующие сигналы поступали еще с февраля 2022 года. ЕС пришлось переосмыслить свою энергетическую политику, поскольку цены на топливо значительно выросли.

«В определенном смысле именно это нам пришлось сделать в Европе. Российский газ под запретом буквально за одну ночь», - признала фон дер Ляйен.

Она сравнила эту ситуацию с запретом для Австралии продавать железную руду. Ранее бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал ЕС нормализовать отношения с Россией.