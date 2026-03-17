Расчеты FPV-дронов расправились с живой силой ВСУ в районе Гришино в ДНР

Операторы планируют действия на предельных высотах и наносят точные удары по выявленным разведывательным БПЛА ВСУ, не допуская врага к позициям подразделений группировки.
17-03-2026 05:34
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты войск беспилотных систем в составе алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и разведывательные БПЛА противника в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Используя эффект неожиданности, операторы ударных FPV-дронов нанесли точечное огневое поражение по вражеской пехоте, укрывающейся в лесополосе и строениях. Тем самым они застали врасплох противника.

Благодаря профессионализму операторы планируют действия на предельных высотах и наносят точные удары по выявленным разведывательным БПЛА ВСУ. При этом не допуская врага к позициям подразделений нашей группировки.

Операторы ударных FPV-дронов, работая в паре с разведывательными расчетами, используют штатные средства связи для взаимодействия. Они каждый день выявляют и уничтожают позиции ВСУ с живой силой на опорных пунктах в лесополосах и различных строениях.

Военнопленный украинский военнослужащий Юрий Шмидт ранее рассказал, что в его подразделении действовал приказ стрелять в сослуживцев, если кто-то попытается сдаться в плен. Первое боевое задание его подразделение выполняло в районе Гришино, где бойцы находились в подвале и передавали информацию о происходящем на линии.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

#Минобороны России #ДНР #ВСУ #уничтожение #FPV-дроны #красноармейское направление #Гришино
