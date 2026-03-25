Депутаты Рады массово проигнорировали заседание из-за угроз

Зал оказался наполовину пустым.
Константин Денисов 25-03-2026 13:18
© Фото: Стрингер, РИА Новости

Десятки депутатов массово проигнорировали заседание Верховной рады 25 марта из-за угроз в свой адрес. Об этом сообщает 360.ru.

На кадрах трансляции видно, что зал заседаний наполовину пустой. Ранее народный депутат Рады Алексей Гончаренко* предупреждал о таком сценарии развития событий. По его подсчетам, бойкотировать заседание собирались около 60 человек.

Причиной стали многочисленные угрозы и оскорбления, которые депутаты получали в свой адрес в последнее время. Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил тем, кто не будет приходить на заседания, отправкой на передовую.

По словам Гончаренко, за угрозами депутатам стоит как раз Зеленский с желанием устроить показательное избиение парламентариев в правительственном квартале. Кроме того, нардеп опасается других провокаций.

Ранее Зеленский, кроме угроз собственным депутатам, отметился ими и в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

* Алексей Гончаренко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#в стране и мире #Украина #Верховная рада #депутаты #Владимир Зеленский
