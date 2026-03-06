МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пленный солдат ВСУ рассказал о мобилизации во время прогулки с ребенком

По словам Игоря Сидляка, сотрудники ТЦК остановили его на улице, применили силу и посадили в автомобиль. Жена при этом смогла забрать ребенка лишь по случайному стечению обстоятельств, сотрудники ТЦК игнорировали этот факт.
06-03-2026 11:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Игорь Сидляк рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования задержали его прямо на улице во время прогулки с ребенком. Об этом он сообщил на видео, опубликованном Министерством обороны России.

«Поймали на улице с ребенком, заломали руки и ноги - и в "бус". Хорошо, что это увидела соседка, позвонила жене, и жена забрала ребенка домой», - рассказал пленный.

Сидляк также заявил, что военная подготовка практически не дала ему никаких навыков. Обучение длилось около 52 дней, однако реальной пользы он от него не почувствовал.

Позже подразделение, в которое его направили, заняло позицию на территории фермы. Украинским военнослужащим приказали ждать дальнейших указаний в подвале здания. Там они находились несколько дней, пока на позицию не вышли российские военнослужащие.

Группу украинских солдат обнаружили в укрытии и взяли в плен военнослужащие группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении. В своем рассказе Сидляк также раскритиковал руководство Украины, отметив, что большое число молодых украинцев гибнет в ходе боевых действий.

Другой украинский военнопленный, Сергей Костюх, заявил, что командование ВСУ не разрешало раненым отступать с позиций.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #пленный #тцк #Игорь Сидляк
