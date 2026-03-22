Небензя предупредил о новых условиях урегулирования конфликта на Украине

В постпредстве РФ при ООН напомнили о готовности Москвы мирным путем достигнуть целей спецоперации.
Глеб Владовский 24-03-2026 03:08
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Украине придется столкнуться с новыми условиями мирного урегулирования конфликта в случае продолжения боевых действий. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Поскольку киевский режим к этому не готов и... собирается продолжать воевать любой ценой, ему уже вскоре придется столкнуться с новыми условиями», - подчеркнул он.

Дипломат также напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о приверженности мирным путем достигнуть целей СВО. Но этому мешают науськивания со стороны европейских партнеров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не отказывается от переговоров и пользуется любой возможностью решить, в том числе, гуманитарные вопросы.

#в стране и мире #Украина #василий небензя #мирное урегулирование
