NYT: военные США перепутали молочную ферму с базой наркоторговцев

Объект был уничтожен в Эквадоре в рамках операции против наркобизнеса.
Константин Денисов 25-03-2026 11:22
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Global Look Press

Военнослужащие Эквадора с помощью предоставленной США техники уничтожили молочную ферму вместо лагеря наркоторговцев. Об этом сообщает The New York Times.

Инцидент произошел в деревне Сан-Мартин. Армия выложила видео с мощным взрывом и утверждением, что ликвидирован лагерь наркоторговцев. Однако, по словам местных жителей, ничего, кроме фермы, в этом месте не было.

Кроме того, в пользу их версии говорит тот факт, что военные не опубликовали фото с якобы обнаруженным на территории складом оружия. Обычно они делятся результатами своих операций.

Атака на объект была осуществлена в рамках совместной операции Эквадора и США против представителей местного наркобизнеса. Американцы проводят их с 2025 года, после того как Дональд Трамп ужесточил борьбу с контрабандой наркотиков из стран Латинской Америки.

В январе 2026 года США замаскировали самолеты для ударов по судам наркоторговцев на Карибах.

