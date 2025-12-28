МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
NYT: США замаскировали самолеты для ударов по судам наркоторговцев на Карибах

Удар по кораблю произошел 2 сентября 2025 года.
Глеб Владовский 13-01-2026 12:05
© Фото: Andrea Hanks, US White House via Global Look Press

Американские военные применили самолет, замаскированный под гражданский борт, для нанесения ударов по судам наркоторговцев в Карибском море. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.

Уточняется, что атака произошла 2 сентября 2025 года. Тогда, по словам президента США Дональда Трампа, погибли 11 человек.

«Пентагон использовал секретный самолет, раскрашенный так, чтобы он выглядел как гражданский самолет, во время своего первого нападения на судно... Погибли 11 человек, по словам чиновников, проинформированных по этому вопросу», - говорится в материале.

Как сообщает издание, оружие было спрятано внутри самого летательного аппарата. В то же время уточняется, что во время вооруженных конфликтов запрещается комбатантам выдавать себя за гражданских лиц.

#в стране и мире #сша #Пентагон #карибское море #наркоторговцы
