Экипаж Т-80БВМ ликвидировал боевиков ВСУ на Ореховском направлении

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского опорного пункта вместе с личным составом. Это сделал экипаж танка Т-80БВМ 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Днепр».

Уточняется, что цель находилась на Ореховском направлении на территории Запорожской области. Отмечено, что танкисты действовали в интересах штурмовых подразделений мотострелковых полков.

Координаты цели были получены с помощью беспилотного летательного аппарата - его же расчет и проводил корректировку. При этом экипаж танка вел стрельбу с закрытой огневой позиции. В МО РФ добавили, что в укреплениях опорного пункта укрывался противник в количестве до отделения пехоты.

Ранее сообщалось, как танкисты уничтожили пехоту ВСУ в Запорожской области. Враг прятался в блиндажах, поэтому взрыватели 125-миллиметровых снарядов поставили на замедление. Они разрывались только после пробития толстых бревенчатых перекрытий, нанося противнику максимальный урон.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.