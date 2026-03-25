Экипаж Т-80БВМ ликвидировал боевиков ВСУ на Ореховском направлении

Танкисты вели огонь с закрытых позиций. Их стрельбу корректировали при помощи беспилотных летательных аппаратов.
25-03-2026 11:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского опорного пункта вместе с личным составом. Это сделал экипаж танка Т-80БВМ 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Днепр».

Уточняется, что цель находилась на Ореховском направлении на территории Запорожской области. Отмечено, что танкисты действовали в интересах штурмовых подразделений мотострелковых полков. 

Координаты цели были получены с помощью беспилотного летательного аппарата - его же расчет и проводил корректировку. При этом экипаж танка вел стрельбу с закрытой огневой позиции. В МО РФ добавили, что в укреплениях опорного пункта укрывался противник в количестве до отделения пехоты.

Ранее сообщалось, как танкисты уничтожили пехоту ВСУ в Запорожской области. Враг прятался в блиндажах, поэтому взрыватели 125-миллиметровых снарядов поставили на замедление. Они разрывались только после пробития толстых бревенчатых перекрытий, нанося противнику максимальный урон.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#танки #спецоперация #Т-80БВМ #запорожская область #Ореховское направление
