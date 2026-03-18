Танкисты ликвидировали пехоту ВСУ в Запорожской области

Неприятель прятался в блиндажах, поэтому взрыватели 125-миллиметровых снарядов поставили на замедление. Они разрывались только после пробития толстых бревенчатых перекрытий.
18-03-2026 16:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о разрушении укреплений ВСУ на территории Запорожской области. Это сделали экипажи танков группировки войск «Восток». 

Замаскированные блиндажи и сеть траншей неприятеля обнаружил разведывательный расчет российского дрона войск беспилотных систем. Координаты быстро передали танкистам. 

Танки оперативно выдвинулись на закрытые огневые позиции. Так как целью были блиндажи, взрыватели осколочно-фугасных 125-миллиметровых снарядов выставили на замедление. Это позволило им детонировать лишь после пробития толстых деревянных перекрытий неприятельских укреплений. Таким образом, засевшая внутри вражеская пехота поражалась максимальным количеством осколков. 

Ранее сообщалось, что танкисты группировки войск «Восток» разрушили бетонные укрепления украинских боевиков. Это произошло у населенного пункта Покровское, которое находится на территории Днепропетровской области. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#танки #спецоперация #запорожская область #укрепления
