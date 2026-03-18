Минобороны России сообщает о разрушении укреплений ВСУ на территории Запорожской области. Это сделали экипажи танков группировки войск «Восток».

Замаскированные блиндажи и сеть траншей неприятеля обнаружил разведывательный расчет российского дрона войск беспилотных систем. Координаты быстро передали танкистам.

Танки оперативно выдвинулись на закрытые огневые позиции. Так как целью были блиндажи, взрыватели осколочно-фугасных 125-миллиметровых снарядов выставили на замедление. Это позволило им детонировать лишь после пробития толстых деревянных перекрытий неприятельских укреплений. Таким образом, засевшая внутри вражеская пехота поражалась максимальным количеством осколков.

Ранее сообщалось, что танкисты группировки войск «Восток» разрушили бетонные укрепления украинских боевиков. Это произошло у населенного пункта Покровское, которое находится на территории Днепропетровской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.