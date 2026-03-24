ФСБ предотвратила серию терактов Киева с применением бомб против бойцов СВО

В ведомстве также сообщили о предотвращении попытки спецслужб Украины купить БПЛА для терактов в Москве.
Игнат Далакян 24-03-2026 10:31
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили серию терактов с применением бомб и беспилотников, которые готовили спецслужбы Украины против бойцов специальной военной операции, а также на стратегических объектах в Московском регионе. Об этом рассказали в ЦОС ФСБ России.

Так, в ходе операций спецслужб был задержан иностранный гражданин, получивший в столице посылку с 504 взрывными устройствами, замаскированными под обувные стельки. Как сообщили в ведомстве, эти устройства планировалось направить в зону СВО под видом гуманитарной помощи.

По данным специалистов, мощность каждого взрывного устройства составила 1,5 г в тротиловом эквиваленте. При подключении стелек к источнику питания произошла бы их детонация, что привело бы к серьезным ранениям военнослужащих.

Кроме того, сотрудники ФСБ России предотвратили попытку украинских спецслужб купить у одного из столичных предприятий беспилотники, способные переносить грузы до 20 кг. По данным ведомства, дроны планировали применить для терактов в Москве и Московской области.

Подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии перевели на усиленный режим работы с целью предотвращения диверсий и террористических актов, которые готовились украинской стороной в Москве и Подмосковье.

Ранее ФСБ задержала жителя Саранска, который по заданию Киева оформил 1 000 сим-карт. Завербованный спецслужбами Украины злоумышленник хотел их использовать для дистанционного мошенничества.

