Су-35С прикрыл вертолеты в зоне проведения спецоперации

Экипаж истребителя Су-35С выполнил боевое дежурство в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило Минобороны России.

Уточняется, что летчик прикрывал вертолеты армейской авиации, которые наносили удары по живой силе неприятеля и пунктам временной дислокации украинских подразделений. При этом отмечено, что авиация действовала в интересах группировки войск «Юг».

В российском оборонном ведомстве отметили, что экипажи оперативно-тактической авиации совершают боевые вылеты как в дневное, так и в ночное время. При этом они действуют в любых погодных условиях, а самолеты несут различные типы авиационных вооружений.

Ранее сообщалось, что летчики штурмовой авиации на самолетах Су-25 разнесли опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг». В тот раз экипажи применили неуправляемые авиационные ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.