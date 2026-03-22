МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Су-35С прикрыл вертолеты в зоне проведения спецоперации

Армейская авиация наносила удары по наземным целям в интересах группировки войск «Юг».
25-03-2026 10:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж истребителя Су-35С выполнил боевое дежурство в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило Минобороны России.

Уточняется, что летчик прикрывал вертолеты армейской авиации, которые наносили удары по живой силе неприятеля и пунктам временной дислокации украинских подразделений. При этом отмечено, что авиация действовала в интересах группировки войск «Юг». 

В российском оборонном ведомстве отметили, что экипажи оперативно-тактической авиации совершают боевые вылеты как в дневное, так и в ночное время. При этом они действуют в любых погодных условиях, а самолеты несут различные типы авиационных вооружений.

Ранее сообщалось, что летчики штурмовой авиации на самолетах Су-25 разнесли опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг». В тот раз экипажи применили неуправляемые авиационные ракеты. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #спецоперация #су-35с #армейская авиация #Оперативно-тактическая авиация #группировка юг
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 