Иран сообщил МАГАТЭ о новой атаке на АЭС «Бушер»

В результате атаки никто не пострадал.
Глеб Владовский 25-03-2026 00:09
© Фото: Валерий Мельников РИА Новости

В Иране атомная электростанция «Бушер» подверглась очередной атаке. Об этом сообщили в пресс-службе МАГАТЭ.

«Еще одна ракета осуществила удар по площадке АЭС "Бушер" сегодня. По информации Ирана, ущерба станции и ее персоналу нанесено не было», - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что состояние АЭС оценивается как нормальное. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал проявить максимальную сдержанность, чтобы избежать рисков для ядерной безопасности во время конфликта.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Росатом» 18 марта начала подготовку к третьей эвакуации сотрудников АЭС «Бушер» из Ирана. На тот момент там оставались около 480 специалистов.

#Иран #МАГАТЭ #Обстрел #АЭС «Бушер»
