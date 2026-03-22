В Центре Гамалеи предостерегли о высоком риске клещевых инфекций в России

Прошедшая в России снежная зима может стать причиной высокой активности клещей. Об этом сообщил руководитель отдела природно-очаговых инфекций НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Алексей Костарной.

По его словам, толстый снежный покров защитил насекомых от промерзания. В результате появились условия для роста их численности в теплый сезон, пишет Life.

Костарной напомнил, что клещи являются переносчиками опасных заболеваний, в том числе, вирусного энцефалита и болезни Лайма. Встретить их можно практически на всей территории России.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в разговоре со «Звездой» заявил, что с приходом весны для собаководов и владельцев кошек особенно актуальным становится вопрос защиты своих питомцев от клещей.