В Центре Гамалеи предостерегли о высоком риске клещевых инфекций в России

Снежная зима создала условия для роста численности клещей в теплый период.
Глеб Владовский 25-03-2026 00:55
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Прошедшая в России снежная зима может стать причиной высокой активности клещей. Об этом сообщил руководитель отдела природно-очаговых инфекций НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Алексей Костарной.

По его словам, толстый снежный покров защитил насекомых от промерзания. В результате появились условия для роста их численности в теплый сезон, пишет Life.

Костарной напомнил, что клещи являются переносчиками опасных заболеваний, в том числе, вирусного энцефалита и болезни Лайма. Встретить их можно практически на всей территории России.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в разговоре со «Звездой» заявил, что с приходом весны для собаководов и владельцев кошек особенно актуальным становится вопрос защиты своих питомцев от клещей.

#Россия #в стране и мире #центр гамалеи #Клещи #инфекции
