Ветеринар назвал топ средств для защиты собак и кошек от клещей

Атакующие животных клещи представляют опасность и для человека, поскольку питомцы «приносят» паразитов с прогулки домой, где опасный хищник может предпочесть собаке ее владельца.
Ян Брацкий 21-03-2026 17:38
© Фото: Belkin Alexey news.ru Global Look Press

С приходом весны для собаководов и владельцев кошек особенно актуальным становится вопрос защиты своих питомцев от клещей. Об этом «Звезде» рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Принимать меры необходимо уже сейчас, заверил специалист.

«В пределах города клещи уже атакуют. Они сейчас наиболее опасные, голодные после зимовки. Их можно встретить в сухой траве, на оттаявших пригорках. Наибольшую опасность представляют для собак, потому что переносят опасные заболевания. При неоказании помощи такие укусы могут закончиться гибелью животного», - предупредил Шеляков.

Кошки болеют значительно реже и многие их владельцы делают вывод, что обрабатывать от клеща животных не нужно.

«Вывод неправильный. Вывезли мы кошечку на дачу. Она пошла погулять, насобирала на себя клещей и пришла домой. Потом легла с нами в кровать. Клещи с кошки переползут на вас. Переносимые клещами заболевания я даже перечислять не хочу. Человек может остаться инвалидом или погибнуть», - сказал врач.

Клещ опасен еще и тем, что может сутками ползать по животному, выбирая подходящее место для присасывания. Все это время паразит угрожает его владельцу. Поэтому лучшая защита - профилактика, отметил ветеринар. 

«Средства защиты делятся на четыре группы. Ошейник - самый ненадежный способ и подходит только для собак. Спреи для всего тела. Действуют немедленно, но животное может слизать часть вещества, а роса или дождик могут его смыть», - объяснил Шеляков.

Самыми надежными способами являются капли на холку и таблетки внутрь, констатировал ветеринарный врач. Капли необходимо наносить на грязную шерсть и не забывать обновлять их через определенные промежутки времени. При использовании таблеток нужно следить, чтобы животное от них не избавилось.

Ранее сообщалось о появлении на юге России нового типа клеща рода хиаломма. Эти паразиты известны как «убийцы» и «спринтеры». Прозвали их так за манеру охоты. Клещи активно ползут за человеком, ощущая его тепло и запах. То есть, буквально идут по следу. Обычные средства защиты от них неэффективны, а укус может привести к конго-крымской лихорадке. Летальность у этого недуга почти 40%. Узнать опасного хищника легко. Он крупнее обычных клещей и с полосатыми лапками, как у зебры.

