Мелони признала поражение на референдуме по судебной реформе

Премьер Италии призвала уважать выбор народа.
Константин Денисов 24-03-2026 09:24
© Фото: Claudio Furlan, Keystone Press Agency, Global Look Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала поражение на референдуме по судебной реформе. Об этом сообщает Life.

«Итальянцы сделали свой выбор, и мы его уважаем. Мы будем продолжать двигаться вперед с ответственностью, решимостью и уважением к итальянскому народу и к Италии», - написала Мелони.

Суть реформы сводилась к запрету судьям и прокурорам меняться местами с целью предотвращения конфликта интересов. Больше половины населения - 54,47% граждан - высказались против.

Местные СМИ обвинили Мелони в том, что с помощью своих инициатив она пытается манипулировать выборами. Она предлагала изменить основной избирательный закон страны.

Ранее Мелони неудачно попыталась оправдать вторжение США в Иран. Она сообщила о провале переговоров между Вашингтоном и Тегераном, а затем попыталась объяснить, что имела в виду отсутствие Италии за столом переговоров.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
