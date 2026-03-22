Премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала поражение на референдуме по судебной реформе. Об этом сообщает Life.

«Итальянцы сделали свой выбор, и мы его уважаем. Мы будем продолжать двигаться вперед с ответственностью, решимостью и уважением к итальянскому народу и к Италии», - написала Мелони.

Суть реформы сводилась к запрету судьям и прокурорам меняться местами с целью предотвращения конфликта интересов. Больше половины населения - 54,47% граждан - высказались против.

Местные СМИ обвинили Мелони в том, что с помощью своих инициатив она пытается манипулировать выборами. Она предлагала изменить основной избирательный закон страны.

Ранее Мелони неудачно попыталась оправдать вторжение США в Иран. Она сообщила о провале переговоров между Вашингтоном и Тегераном, а затем попыталась объяснить, что имела в виду отсутствие Италии за столом переговоров.