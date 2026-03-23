Экс-глава ЕК призвал к нормализации отношений с Россией

По словам Юнкера, в Европе ничего не знают о России.
Глеб Владовский 23-03-2026 00:37
© Фото: Michael Kuenne Keystone Press Agency Globallookpress

Европе необходимо вести работу по нормализации отношений с Россией. Такое мнение выразил бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью газете Handelsblatt.

«Я всегда считал, что мы не в силах изменить географию Европы. Россия - наш сосед, как и Турция... И в долгосрочной перспективе нам необходима нормализация отношений», - подчеркнул он.

В то же время Юнкер выразил мнение, что в настоящее время сильно сблизиться с Москвой сейчас невозможно, но сами «переговоры допустимы и желательны». Кроме того, в Европе не имеют ни малейшего представления о самой России, а также о том, что происходит за пределами Евросоюза.

Напомним, Юнкер занимал должность главы ЕК до прихода к власти Урсулы фон дер Ляйен. Когда она заняла этот пост, прежний руководитель «пришел в немилость» и был уволен.

#Россия #в стране и мире #евросоюз #Жан-Клод Юнкер #ек
