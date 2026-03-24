Caracol: 66 человек погибли в авиакатастрофе в Колумбии

На борту находились 128 человек в военной форме.
Глеб Владовский 24-03-2026 05:08
© Фото: KaRen58044184, X

В Колумбии спасатели обнаружили тела 66 погибших в результате авиакатастрофы. Об этом сообщил телеканал Caracol со ссылкой на источники.

«На данный момент известно о 66 погибших в результате авиакатастрофы... Подтверждено, что на борту разбившегося самолета находилось в общей сложности 128 человек в военной форме», - говорится в материале.

Уточняется, что среди погибших 58 были военнослужащими Национальной армии, шестеро - ВКС Колумбии и двое - Национальной полиции. На месте крушения самолета продолжаются поисковые работы.

Ранее сообщалось, что около 48 раненых пассажиров эвакуировали в медучреждения после крушения колумбийского самолета. 

#в стране и мире #Колумбия #авиакатастрофа #Крушение самолета
