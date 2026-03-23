Минимум 48 человек спасены после крушения самолета ВВС Колумбии

Около 48 раненых пассажиров эвакуированы в медицинские учреждения после крушения колумбийского самолета. Об этом сообщило издание El Tiempo.

«На борту самолета находились 125 человек: 114 военнослужащих и 11 членов экипажа», - заявил командующий ВВС Колумбии генерал Карлос Фернандо Сильва.

В настоящее время неизвестно точное число раненых и погибших.

Напомним, утром 23 марта самолет Hercules ВВС Колумбии упал во время взлета с базы в Пуэрто-Легисамо. Информации о причине падения нет.