Минимум 48 человек спасены после крушения самолета ВВС Колумбии

Всего на борту находились 125 человек.
Вероника Левшина 23-03-2026 22:14
© Фото: Webinfomil, Х

Около 48 раненых пассажиров эвакуированы в медицинские учреждения после крушения колумбийского самолета. Об этом сообщило издание El Tiempo.

«На борту самолета находились 125 человек: 114 военнослужащих и 11 членов экипажа», - заявил командующий ВВС Колумбии генерал Карлос Фернандо Сильва.

В настоящее время неизвестно точное число раненых и погибших.

Напомним, утром 23 марта самолет Hercules ВВС Колумбии упал во время взлета с базы в Пуэрто-Легисамо. Информации о причине падения нет.

