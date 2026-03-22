«Град» сровнял с землей ПВД боевиков на Константиновском направлении

Расчет РСЗО «Град» уничтожил пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ на Константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Удар по обнаруженной дроноводами цели наносили военнослужащие «Южной» группировки войск.

«Координаты ПВД в режиме реального времени были переданы на пункт управления артиллерией для немедленного нанесения огневого поражения. Расчет РСЗО "Град" оперативно прибыл на огневую позицию и произвел залп», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что расчет «Града» группировки войск «Центр» нанес удар по району сосредоточения формирований ВСУ на Днепропетровском направлении. Цель была обнаружена операторами разведывательных беспилотников, которые выявили скопление живой силы противника и передали координаты на пункт управления огнем.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.