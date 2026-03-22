МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Град» накрыл пункты дислокации ВСУ на Днепропетровском направлении

Кадры объективного контроля подразделения войск беспилотных систем подтвердили площадное огневое поражение района сосредоточения противника.
23-03-2026 11:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» нанес удар по району сосредоточения формирований ВСУ на Днепропетровском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Цель была обнаружена операторами разведывательных беспилотников, которые выявили скопление живой силы противника и передали координаты на пункт управления огнем. После получения данных артиллеристы выдвинулись в район боевой работы, развернули установку и оперативно навелись на цель.

Удар наносился 122-миллиметровыми осколочно-фугасными реактивными снарядами. В результате был поражен район временной дислокации украинских подразделений. По данным объективного контроля, полученным с беспилотников, зафиксировано точное площадное поражение района, где находились силы противника.

В Минобороны отметили, что такие удары позволили сорвать попытки ВСУ усилить группировку на этом участке и удержать позиции, а также создать условия для продвижения штурмовых подразделений. Артиллеристы группировки «Центр» ежедневно наносят удары по позициям противника, препятствуя ротации личного состава и подвозу боеприпасов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #РСЗО #Град #группировка «Центр»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 