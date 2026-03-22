«Град» накрыл пункты дислокации ВСУ на Днепропетровском направлении

Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» нанес удар по району сосредоточения формирований ВСУ на Днепропетровском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Цель была обнаружена операторами разведывательных беспилотников, которые выявили скопление живой силы противника и передали координаты на пункт управления огнем. После получения данных артиллеристы выдвинулись в район боевой работы, развернули установку и оперативно навелись на цель.

Удар наносился 122-миллиметровыми осколочно-фугасными реактивными снарядами. В результате был поражен район временной дислокации украинских подразделений. По данным объективного контроля, полученным с беспилотников, зафиксировано точное площадное поражение района, где находились силы противника.

В Минобороны отметили, что такие удары позволили сорвать попытки ВСУ усилить группировку на этом участке и удержать позиции, а также создать условия для продвижения штурмовых подразделений. Артиллеристы группировки «Центр» ежедневно наносят удары по позициям противника, препятствуя ротации личного состава и подвозу боеприпасов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.