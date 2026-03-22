Страны западной Европы делают ставку на возвращение либералов к власти в США. Об этом заявила «Звезде» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«(Страны западной Европы - Прим. ред.) находятся в том ощущении, что те самые ультралибералы должны вернуться в Белый дом. И тогда все заживут. На это делается ставка», - сказала она.

По словам дипломата, ситуация вокруг Украины в связи с этим до сих пор остается в повестке европейцев. В то же время они не могут не видеть все то, что делает глава киевского режима Владимир Зеленский, переходя, в том числе, к международным терактам.

Захарова также подчеркнула, что, несмотря на всю текущую ситуацию, Россия не отказывается от переговоров с украинской стороной.

«Россия безусловно никогда не отказывалась от переговоров... Любая возможность, будь то переговоры по обменам, решениям гуманитарных вопросов... Мы никогда не отказывались от таких возможностей», - добавила дипломат.

Ранее сообщалось, что Западные СМИ зафиксировали изменения в риторике Владимира Зеленского в отношении европейских партнеров. Отмечается, что он перестал сдерживать свои эмоции, которые иногда переходят все грани дозволенного.