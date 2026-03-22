Число пострадавших при взрыве в Севастополе выросло до восьми

Число пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Севастополе выросло до восьми. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Восемь человек пострадали, врачи оказывают им всю необходимую помощь», - написал он в соцсетях.

По словам Развожаева, на месте трагедии работают 179 сотрудников экстренных служб. Пострадавшим также оказывают помощь психологи.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в жилом доме погибли два человека. Кроме того, частично обрушилась стена в одной из квартир.