Число пострадавших при взрыве в Севастополе выросло до восьми

Число пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Севастополе выросло до восьми. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Восемь человек пострадали, врачи оказывают им всю необходимую помощь», - написал он в соцсетях.
По словам Развожаева, на месте трагедии работают 179 сотрудников экстренных служб. Пострадавшим также оказывают помощь психологи.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в жилом доме погибли два человека. Кроме того, частично обрушилась стена в одной из квартир.
