Число пострадавших при взрыве в Севастополе выросло до восьми

На месте происшествия работают 179 специалистов экстренных служб.
Глеб Владовский 24-03-2026 03:29
© Фото: Алексей Мальгавко РИА Новости

Число пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Севастополе выросло до восьми. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Восемь человек пострадали, врачи оказывают им всю необходимую помощь», - написал он в соцсетях.

По словам Развожаева, на месте трагедии работают 179 сотрудников экстренных служб. Пострадавшим также оказывают помощь психологи.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в жилом доме погибли два человека. Кроме того, частично обрушилась стена в одной из квартир.

#в стране и мире #взрыв #Севастополь #пострадавшие #Михаил Развожаев
