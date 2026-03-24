Тела двух погибших нашли в пострадавшем от взрыва доме в Севастополе

В результате взрыва частично обрушилась стена, и произошло возгорание квартир в двух подъездах.
Глеб Владовский 24-03-2026 02:29
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Севастополе в результате взрыва в одном из жилых домов погибли два человека. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Обнаружены двое погибших. Пострадало четыре человека, им оказывается помощь в больнице», - написал он в соцсетях.

Глава города добавил, что в результате инцидента в одной из квартир частично обрушилась стена. Также сообщается о возгорании в двух подъездах. Жителей дома эвакуировали в пункт временного размещения, организованный в школе.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва пострадали четыре человека. Точная причина происшествия не указывалась.

#взрыв #Севастополь #Жилой дом #Михаил Развожаев
