Сомнолог перечислил причины пробуждения посреди ночи

Существует ряд причин, по которым сон может прерваться посреди ночи. Об этом рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.

«Во-первых, депрессия. Это состояние обычно приводит к нарушению поддержания сна, то есть человек просыпается и во второй раз ему тяжело заснуть», - приводит его слова aif.ru.

Второй причиной является тревожные расстройства. В этом случае, при пробуждении ночью, повторно заснуть будет несложно. Наиболее опасной причиной считается остановка дыхания во сне - апноэ. В таком случае следует обратиться ко врачу.

Ранее врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал, что для улучшения качества сна после зимы необходимо больше двигаться и потреблять больше витамина D.