Сомнолог дал совет по избавлению от «зимней спячки»

Основная причина вялого состояния заключается в дефиците витамина D.
Константин Денисов 11-03-2026 05:03
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Для того, чтобы улучшить качество сна после зимы необходимо больше двигаться и потреблять больше витамина D. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

«Недостаток солнечного света приводит к дефициту витамина D, который вырабатывается в организме под действием ультрафиолета. Все это ухудшает сон и делает его менее освежающим», - рассказал врач.

Другим факторами, вызывающими сонное состояние зимой, он назвал недостаточное количество отдыха, неправильное питание и набор лишнего веса.

Бузунов посоветовал побольше двигаться, есть овощи и фрукты, а также брать отпуск продолжительностью не менее недели каждые три месяца.

Ранее врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа рассказала «Звезде», как не растерять остатки здоровья после долгой зимы.

#еда #здоровье #витамины #сон #зима
