Сомнолог дал совет по избавлению от «зимней спячки»

Для того, чтобы улучшить качество сна после зимы необходимо больше двигаться и потреблять больше витамина D. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

«Недостаток солнечного света приводит к дефициту витамина D, который вырабатывается в организме под действием ультрафиолета. Все это ухудшает сон и делает его менее освежающим», - рассказал врач.

Другим факторами, вызывающими сонное состояние зимой, он назвал недостаточное количество отдыха, неправильное питание и набор лишнего веса.

Бузунов посоветовал побольше двигаться, есть овощи и фрукты, а также брать отпуск продолжительностью не менее недели каждые три месяца.

