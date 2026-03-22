Набиуллина предупредила о гиперинфляции в случае резкого снижения ключевой ставки

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина предупредила, что стремительное снижение ключевой ставки до 3% приведет к гиперинфляции в России. Как отметила чиновница на заседании комитетов Госдумы, на руках у руководства ЦБ есть соответствующие расчеты, подтверждающие риски.

«Что было бы, если бы мы в моменте снизили ключевую ставку до 3%? И какой же результат показывают расчёты. Если опустить все технические подробности, их можно будет посмотреть, то мы получим классическую, как в учебнике, гиперинфляцию в первом сценарии», - заявила председатель Центробанка в ходе рассмотрения отчета за 2025 год.

По словам Набиуллиной, в результате подобных экспериментов, цены на товары и услуги вырастут на десятки процентов, что приведет к катастрофическим экономическим убыткам. Стабильные же цены значительно лучше скажутся на росте ВВП.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил российским нефтегазовым компаниям использовать для погашения долгов дополнительные доходы, полученные благодаря росту цен на энергоресурсы. По словам главы государства, дополнительные доходы от роста мировых котировок помогут снизить долговую нагрузку перед отечественными банками.