Названа причина смерти актера Псарева

В последние годы жизни актер страдал от проблем с почками.
Вероника Левшина 24-03-2026 22:12
© Фото: id40959249, VK

Заслуженный артист РФ Виталий Псарев скончался от тяжелой болезни в понедельник, 23 марта. Ему было 74 года. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на знакомую актера Наталью.

Знакомые актеры уточнили, что скончался он скоропостижно, а дата и место похорон еще не назначены.

«Он скончался от тяжелой болезни. Точная причина смерти неизвестна. Но в последние годы у артиста были проблемы с почками», - заявил источник изданию.

Псарев в 16 лет уже работал в ресторане. Там он пел, играл на рояле, а также руководил оркестром.

Артист наиболее известен своим участием в группе ВИА «Поющие гитары», а также в комедии «Госпожа министерша» и фильме-спектакле «Легенда о мушкетерах».

Напомним, ранее скончался один из старейших актеров труппы МХАТ имени М. Горького Андрей Голиков. Ему было 80 лет.

#в стране и мире #Трагедия #Заслуженный артист РФ #Псарев
