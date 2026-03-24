Названа причина смерти актера Псарева

Заслуженный артист РФ Виталий Псарев скончался от тяжелой болезни в понедельник, 23 марта. Ему было 74 года. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на знакомую актера Наталью.

Знакомые актеры уточнили, что скончался он скоропостижно, а дата и место похорон еще не назначены.

«Он скончался от тяжелой болезни. Точная причина смерти неизвестна. Но в последние годы у артиста были проблемы с почками», - заявил источник изданию.

Псарев в 16 лет уже работал в ресторане. Там он пел, играл на рояле, а также руководил оркестром.

Артист наиболее известен своим участием в группе ВИА «Поющие гитары», а также в комедии «Госпожа министерша» и фильме-спектакле «Легенда о мушкетерах».

