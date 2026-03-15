Умер один из старейших актеров МХАТ имени М. Горького Голиков

Один из старейших актеров труппы МХАТ имени М. Горького Андрей Голиков умер 16 марта в возрасте 80 лет. Об этом пресс-служба театра сообщила в своем аккаунте в Telegram.

«16 марта на 81-м году жизни скончался один из старейших актеров МХАТ им. М. Горького Андрей Борисович Голиков», - говорится в сообщении.

Свой творческий путь Андрей Голиков начал с учебы на актерском факультете Школы-студии МХАТ. После окончания учебы два сезона служил в Центральном детском театре. В труппу мхатовцев его приняли в 1976 году. На счету актера знаковые роли в таких спектаклях, как «Так победим», «Кремлевские куранты», «Тартюф», «Последний срок», «Прощание с Матерой» и т. д.

Голиков оставил свой творческий след и на ниве режиссерской работы. В последние годы сочетал деятельность актера, режиссера и педагога - в Школе-студии МХАТ, Институте современного искусства и во ВГИКе. Коллектив МХАТ им. М. Горького приносит соболезнования родным и близким Андрея Голикова.