Умер один из старейших актеров МХАТ имени М. Горького Голиков

На счету актера роли в спектаклях «Так победим», «Кремлевские куранты», «Тартюф», «Последний срок», «Прощание с Матерой» и других, а также несколько режиссерских работ.
Ян Брацкий 16-03-2026 18:01
© Фото: Telegram/mxat_gorkogo

Один из старейших актеров труппы МХАТ имени М. Горького Андрей Голиков умер 16 марта в возрасте 80 лет. Об этом пресс-служба театра сообщила в своем аккаунте в Telegram.

«16 марта на 81-м году жизни скончался один из старейших актеров МХАТ им. М. Горького Андрей Борисович Голиков», - говорится в сообщении.

Свой творческий путь Андрей Голиков начал с учебы на актерском факультете Школы-студии МХАТ. После окончания учебы два сезона служил в Центральном детском театре. В труппу мхатовцев его приняли в 1976 году. На счету актера знаковые роли в таких спектаклях, как «Так победим», «Кремлевские куранты», «Тартюф», «Последний срок», «Прощание с Матерой» и т. д.

Голиков оставил свой творческий след и на ниве режиссерской работы. В последние годы сочетал деятельность актера, режиссера и педагога - в Школе-студии МХАТ, Институте современного искусства и во ВГИКе. Коллектив МХАТ им. М. Горького приносит соболезнования родным и близким Андрея Голикова.

#театр #актер #Трагедия #мхат #Андрей Голиков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
