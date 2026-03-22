Рейтинг одобрения Трампа упал до самого низкого уровня из-за войны с Ираном

Всего 36% американцев одобрили работу президента США Дональда Трампа, что стало самым низким показателем с момента его возвращения в Белый дом. Об этом сообщило издание Reuters.

Рейтинг одобрения Трампа в первые дни правления составлял 47%. С прошлого лета он не падал ниже 40%.

«Мнение американцев о Трампе значительно ухудшилось в связи с его действиями по регулированию стоимости жизни», - пишет издание.

Во время предвыборной кампании 2024 года нынешний президент Штатов ставил во главу вопрос об отношении стоимости жизни. Но из-за развязавшейся войны в Иране значительно выросли цены на бензин, что не устраивает большинство американцев.

Напомним, ранее стало известно, что В США стоимость топлива достигла самых высоких показателей с 2023 года из-за военного конфликта с Ираном. До начала ударов Штатов и Израиля по Ирану средняя цена за галлон составляла около $2,98, сейчас стоимость превысила $3,84 за галлон.