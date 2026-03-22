Рейтинг одобрения Трампа упал до самого низкого уровня из-за войны с Ираном

Около 36% американцев одобряют его работу на посту президента.
Вероника Левшина 24-03-2026 21:43
© Фото: CNP, AdMedia, Global Look Press

Всего 36% американцев одобрили работу президента США Дональда Трампа, что стало самым низким показателем с момента его возвращения в Белый дом. Об этом сообщило издание Reuters.

Рейтинг одобрения Трампа в первые дни правления составлял 47%. С прошлого лета он не падал ниже 40%.

«Мнение американцев о Трампе значительно ухудшилось в связи с его действиями по регулированию стоимости жизни», - пишет издание.

Во время предвыборной кампании 2024 года нынешний президент Штатов ставил во главу вопрос об отношении стоимости жизни. Но из-за развязавшейся войны в Иране значительно выросли цены на бензин, что не устраивает большинство американцев.

Напомним, ранее стало известно, что В США стоимость топлива достигла самых высоких показателей с 2023 года из-за военного конфликта с Ираном. До начала ударов Штатов и Израиля по Ирану средняя цена за галлон составляла около $2,98, сейчас стоимость превысила $3,84 за галлон.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
