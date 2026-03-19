Цены на бензин в США обновили максимум на фоне войны с Ираном

В США стоимость автомобильного топлива достигла самых высоких показателей с 2023 года на фоне конфликта с Ираном. Об этом сообщил ТАСС.

Известно, что 18 марта средняя цена в стране превысила $3,84 за галлон. До начала ударов США и Израиля по Ирану потребители платили около $2,98.

В центральных районах Нью-Йорка стоимость топлива уже приблизилась к отметке в $5-6 за галлон. В спальных районах города цены ниже, однако и там они существенно превышают средние показатели по стране.

По мнению экспертов, если конфликт в зоне Персидского залива не перейдет в стадию деэскалации в ближайшие недели, то повышение цен на топливо на американских заправках продолжится. Рост стоимости топлива оказывает серьезное давление на финансы домохозяйств.

Сенатор-демократ Крис Мерфи ранее заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп утратил контроль над операцией в Иране. По его словам, «он глубоко недооценил способность Ирана к ответным действиям».

Американского лидера также подвело отсутствие конечной цели в конфликте, добавил Мерфи. Что касается Ирана и его союзников на Ближнем Востоке, то они готовы к любым действиям, которые в итоге могут привести к хаосу.