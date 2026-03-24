МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Замгоссекретаря США назвал запредельными российские системы вооружений

Сенатор упомянул подводный беспилотный аппарат «Посейдон» и ракету «Буревестник».
Вероника Левшина 24-03-2026 21:04
© Фото: РИА Новости

Заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно назвал запредельными российский подводный беспилотный аппарат «Посейдон» и ракету «Буревестник» во время заседания сената. Об этом сообщили РИА Новости.

«Российские системы вооружений становятся запредельными, даже по российским меркам», - цитирует издание.

Томас Динанно не пояснил, что он имел в виду под термином «запредельный». Но чиновник уточнил, что обеспокоен наличием у РФ такого вооружения. Особое внимание он уделил нашей крылатой ракете с ядерной силой установки.

Напомним, ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что за рубежом серьезно восприняли заявление Путина об успешных испытаниях «Буревестника» и «Посейдона», аналогов которым нет в мире. По его словам, за границей не ожидали такого быстрого создания новейших видов оружия.

#сша #Посейдон #буревестник
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 