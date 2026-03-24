Замгоссекретаря США назвал запредельными российские системы вооружений

Заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно назвал запредельными российский подводный беспилотный аппарат «Посейдон» и ракету «Буревестник» во время заседания сената. Об этом сообщили РИА Новости.

«Российские системы вооружений становятся запредельными, даже по российским меркам», - цитирует издание.

Томас Динанно не пояснил, что он имел в виду под термином «запредельный». Но чиновник уточнил, что обеспокоен наличием у РФ такого вооружения. Особое внимание он уделил нашей крылатой ракете с ядерной силой установки.

Напомним, ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что за рубежом серьезно восприняли заявление Путина об успешных испытаниях «Буревестника» и «Посейдона», аналогов которым нет в мире. По его словам, за границей не ожидали такого быстрого создания новейших видов оружия.