Нарышкин: за рубежом серьезно восприняли слова Путина о «Буревестнике» и «Посейдоне»

За рубежом серьезно восприняли заявления президента России Владимира Путина об успешных испытаниях новых видов вооружения - крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник» и подводного беспилотного аппарата «Посейдон». Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор СВР Сергей Нарышкин.

«Сделанное президентом Российской Федерации заявление об успешном завершении испытаний систем оружия "Буревестник" и "Посейдон" произвело, конечно, серьезное впечатление и на наших противников, и на наших партнеров», - сказал Нарышкин.

Он отметил, что за границей не ожидали, что РФ сможет настолько быстро создать новейшие виды оружия, аналогов которым нет в мире. Путин объявил об успешных испытаниях «Буревестника» и «Посейдона» уже в октябре 2025 года.

Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал о том, что новейшие системы «Буревестник» и «Посейдон» появились благодаря заделу, который начинал создаваться еще в 40-е и 50-е годы.