Установлен эпицентр взрыва в севастопольской многоэтажке

Следственные органы Главного управления СК России по Республике Крым занимаются расследованием по факту обрушения многоквартирного дома в городе Севастополе. Как сообщает официальный Telegram-канал Следкома, сотрудниками правоохранительных органов был установлен эпицентр произошедшего ночью взрыва.

По имеющейся информации, в ночь с понедельника на вторник 24 марта, в одном из жилых домов города по неустановленной причине произошел взрыв, в результате которого погибла хозяйка находившаяся в эпицентре трагедии. Дочери женщины, возрастом 12, 14, 18 и 23 года получили ранения различной степени тяжести, 20-летний сын погибшей числится пропавшим без вести.

«Следователями и криминалистами установлено, что эпицентр происшествия находился на балконе квартиры, расположенной на первом этаже дома. В связи с тем, что газовое оборудование в квартире не повреждено, у следствия нет оснований считать причиной происшествия утечку бытового газа. Кроме того, отсутствуют признаки внешнего воздействия на дом», - заявили в СК.

Следствием было назначено проведение 15 экспертиз, а также опрошено свыше 20 свидетелей произошедшего. В поврежденном доме проведено несколько обысков. Возбуждено уголовное дело по статьям 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства).

Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве в Севастополе выросло до восьми. На месте происшествия работают 179 специалистов экстренных служб.