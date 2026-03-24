Ynet: Иран непублично сообщил США о готовности к переговорам

Если верить источникам издания, глава МИД Исламской Республики провел неофициальный телефонный разговор со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.
Тимур Юсупов 24-03-2026 15:08
© Фото: Saeid Zareian, dpa, Global Look Press

Израильские СМИ сообщают, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи якобы дал свое разрешение на начало переговоров с США. Если верить неназванному источнику издания Ynet, в минувший четверг институты власти Исламской Республики получили от высшего руководства страны непубличные распоряжения проинформировать американскую сторону о готовности Тегерана к диалогу.

Согласно имеющейся информации, глава МИД Ирана Аббас Аракчи в конце прошлой недели совершил неофициальный телефонный звонок спецпосланнику президента США Дональда Трампа Стивену Уиткоффу, в ходе которого сообщил Соединенным Штатам о том, что верховный лидер готов к завершению конфликта, однако только при условии соблюдений требований Тегерана.

Ранее все в том же издании появилась информация о том, что Трамп назначил 9 апреля как дату окончания военного противостояния с Ираном. Отмечалось, что данная дата приурочена к приближающемуся Дню независимости Израиля, в который американский лидер планирует нанести визит в страну.

#в стране и мире #сша #Иран #Вашингтон #переговоры #арабо-израильский конфликт #война на ближнем востоке #Моджтаба Хаменеи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
