Ynet: Иран непублично сообщил США о готовности к переговорам

Израильские СМИ сообщают, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи якобы дал свое разрешение на начало переговоров с США. Если верить неназванному источнику издания Ynet, в минувший четверг институты власти Исламской Республики получили от высшего руководства страны непубличные распоряжения проинформировать американскую сторону о готовности Тегерана к диалогу.

Согласно имеющейся информации, глава МИД Ирана Аббас Аракчи в конце прошлой недели совершил неофициальный телефонный звонок спецпосланнику президента США Дональда Трампа Стивену Уиткоффу, в ходе которого сообщил Соединенным Штатам о том, что верховный лидер готов к завершению конфликта, однако только при условии соблюдений требований Тегерана.

Ранее все в том же издании появилась информация о том, что Трамп назначил 9 апреля как дату окончания военного противостояния с Ираном. Отмечалось, что данная дата приурочена к приближающемуся Дню независимости Израиля, в который американский лидер планирует нанести визит в страну.