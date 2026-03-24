Захарова высказалась о киевской акции к годовщине теракта в «Крокусе»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко прокомментировала акцию, которую запустили в баре Киева.

Украинское заведение предложило посетителям набор закусок «Крокус Сити», а в качестве подарка четыре рюмки настоек.

«Террористические ублюдки», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

В соцсетях киевского бара акцию назвали «способом отпраздновать подвиг», также подчеркнули свое хорошее отношение к террористам.

Напомним, 22 марта 2024 года боевики ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» и открыли огонь по находившимся там людям, после чего подожгли здание. В теракте погибли 150 человек, шестеро из которых дети. Еще 609 человек получили ранения. Недавно военный суд приговорил к пожизненному заключению исполнителей теракта, а также назначил каждому штраф в размере 990 тысяч рублей.