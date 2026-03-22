Суд вынес приговор шестерым фигурантам дела о перестрелке в офисе Wildberries

Суд в Москве вынес приговор по делу о перестрелке около офиса компании Wildberries, произошедшей в сентябре 2024 года. Как сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, шестеро подсудимых были признаны виновными и приговорены к заключению в колонии общего режима.

Согласно имеющейся информации, нападавшие проходили обвиняемыми по статьям о хулиганстве с применением оружия и о самоуправстве с применением насилия. Двоих из них также судили за умышленное повреждение чужого имущества.

Фигуранты дела Джабраили Умаев и Мурад Мажиев были приговорены к наказанию в виде одного года и семи месяцев лишения свободы, в то время как Лев Бахтурин, Андрей Ефремов, Ахмед Магомедхалилов и Максим Сковородин получили по два года и четыре месяца колонии каждый.

Ранее сообщалось, что в российской столице произошла еще одна громкая перестрелка. Двое подозреваемых в похищении в Пензенской области открыли огонь по правоохранителям на Рублевском шоссе в Москве. В ответ на агрессию полицейские применили табельное оружие.