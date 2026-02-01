Двое подозреваемых в похищении открыли стрельбу по силовикам в Москве

Двое подозреваемых в похищении в Пензенской области открыли огонь по правоохранителям на Рублевском шоссе в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Известно, что при попытке задержания подозреваемые оказали вооруженное сопротивление силовикам. В ответ на агрессию полицейские применили табельное оружие. В результате один из злоумышленников был ликвидирован, а второй задержан.

«В настоящее время устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов на территории нескольких субъектов Российской Федерации», - говорится в сообщении Волк.

По информации официального представителя МВД, фигурантам предъявлено обвинение в похищении мужчины 29 января в Пензе. Как сообщают оперативники, заложник впоследствии был убит.

