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В России приняли закон о запрете увольнения одиноких родителей детей до 16 лет

Сейчас эта норма распространяется на родителей детей в возрасте до 14 лет.
Ирина Егорова 2024-01-25 14:00:01
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Госдума приняла закон, который запрещает работодателям увольнять матерей, отцов и опекунов, которые в одиночку воспитывают детей до 16 лет. Сейчас закон запрещает расторгать трудовые договоры с родителями-одиночками, у которых есть дети до 14 лет.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, увольнение матери, которая растит ребенка одна, может оставить семью без средств к существованию.

«Мы должны защитить одиноких родителей, а работодатели - понимать свою ответственность», - подчеркнул Володин.

Исключением будет только либо ликвидация организации, либо вина самого сотрудника - грубое и неоднократное, без уважительных причин нарушение своих трудовых обязанностей или дисциплинарное взыскание.

Повышение возраста ребенка связывается с его конституционным правом на образование и обязанностью родителей обеспечить его получение. Обычно дети завершают основное школьное образование именно до 16 лет.

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