Шойгу заявил об отсутствии готовности США к завершению конфликта с Ираном

Сергей Шойгу также напомнил о долгих российско-вьетнамских отношениях и о важности поддержания диалога между странами.
24-03-2026 18:20
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что США и Израиль не показывают признаков готовности к завершению конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.

«Признаков того, что Вашингтон и Тель-Авив готовы к завершению боевых действий, не наблюдается», - сказал Шойгу.

По его словам, текущая международная обстановка остается напряженной, в том числе из-за действий Вашингтона и Тель-Авива в отношении Ирана. Шойгу отметил, что эти события уже привели к серьезным последствиям для ряда стран, в том числе Вьетнама. Отдельно он указал на влияние ситуации на мировой рынок энергоносителей, в том числе из-за проблем с судоходством в Ормузском проливе.

В ходе переговоров Шойгу напомнил о давних партнерских отношениях между Россией и Вьетнамом, а также о контактах на высшем уровне, включая переговоры президента Владимира Путина с вьетнамским руководством. Он выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества, в том числе в сфере обороны и безопасности.

Кроме того, российская сторона заявила о готовности взаимодействовать со странами Глобального Юга для преодоления последствий текущего кризиса.

Премьер-министр Вьетнама в свою очередь поблагодарил российскую сторону за прием и передал приветствия от руководства страны. Он отметил устойчивость российской экономики и подчеркнул, что поддержание высокого уровня жизни населения играет важную роль в обеспечении стабильности.

Фам Минь Тинь также подтвердил участие Вьетнама в международном форуме по безопасности. Он сам участвовал в аналогичном мероприятии около 20 лет назад.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Сергей Шойгу #сша #Вьетнам #Израиль
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
