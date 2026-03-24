Дипломат рассказал, есть ли шансы у супругов из РФ выиграть суд против Финляндии

Верховный суд РФ обязал рассмотреть иск российской супружеской пары к властям Финляндии о выкупе принадлежащего им участка и компенсации морального вреда. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Константин Долгов в беседе со «Звездой» объяснил, удастся ли в результате супругам добиться справедливости.

По словам политика, финны будут всячески «уворачиваться» от возмещения материального ущерба гражданам РФ, аргументируя это тем, что Верховный суд России им якобы не указ из-за того, что он не имеет юрисдикции на территории Финляндии.

«То, что они творят с собственностью наших граждан, это, откровенно сказать, противоправное действие. Этот процесс идет уже давно, он начался не сегодня, и по большому счету это некая форма определенного бандитизма. Просто элементарно грабят, и все. Не считаясь ни с какими правовыми нормами. Совершенно очевидно специально заводят ситуацию в тупик, чтобы потом просто конфисковать эту собственность, которая принадлежит российским гражданам», - считает дипломат.

Долгов отметил, что Хельсинки уже давно двигаются в русле близорукой противоправной антироссийской политики. По его словам, меры, применяемые против России и русских людей, нарушают даже собственные законы Финляндии, в связи с чем властям страны в скором времени, возможно, придется корректировать свое же законодательство.

«Думаю, что они там что-то изобретут и будут изобретать какие-то новые нормы, чтобы легитимизировать эту свою политику», - считает посол.

Решение же российского Верховного суда, в свою очередь, видится дипломату абсолютно понятным, очевидным и правильным. Долгов отмечает, что суд, естественно, встал на сторону законных прав российских граждан, однако у него есть сомнения, что это поможет решить ситуацию, так как решение финских властей носит не только правовой, но и политико-психологический характер.

«Вы знаете, позиция международных инстанций в последние годы, к сожалению, говорит о том, что выпадать из вот этого общезападного антироссийского русла они не хотят и не могут. Или не могут и не хотят. Поэтому существует теоретическая возможность обращаться к каким-то инстанциям, но я думаю, что это ничего не исправит. Вот, например, ОБСЕ - организация, которая в принципе должна иметь и гуманитарные намерения, связанные с правами человека. Но мы же с вами понимаем и видим, какую позицию занимает ОБСЕ в последние годы в отношении России под давлением Запада. И ясно совершенно, что там ждать каких-то чудес не приходится», - отмечает дипломат.

Ранее Верховный суд РФ отменил решения судов предыдущих инстанций по иску супружеской пары из России к властям Финляндии о выкупе принадлежащего им участка и компенсации морального вреда. Пара приобрела земельный участок в городе Китеэ в 2017 году. До 2023 года они свободно пользовались своим имуществом, однако во время последней попытки въезда в страну им было отказано на основании запрета россиянам посещать Финляндию по шенгенским визам без надлежащих оснований.