Верховный суд обязал рассмотреть иск россиян о выкупе недвижимости в Финляндии

Финские власти лишили возможности хозяев содержать участок в надлежащем состоянии.
Константин Денисов 24-03-2026 14:30
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Верховный суд РФ отменил решения судов предыдущих инстанций по иску супружеской пары из России к властям Финляндии о выкупе принадлежащего им участка и компенсации морального вреда. Об этом сообщает ТАСС.

Пара приобрела земельный участок в 2017 году в городе Китеэ. До 2023 года новые хозяева свободно пользовались своим имуществом, однако во время последней попытки въезда в страну им было отказано на основании запрета россиянам посещать Финляндию по шенгенским визам без надлежащих оснований.

В результате пара подала иск в российский суд, однако в его рассмотрении было отказано. Так супруги дошли до Верховного суда, принявшего решение в их пользу. За участок россияне девять лет назад заплатили 180 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что Финляндия ввела штрафы для туристов за прогулки у границы с Россией.

 

#в стране и мире #Финляндия #Верховный суд #недвижимость #суд
