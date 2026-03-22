Верховный суд обязал рассмотреть иск россиян о выкупе недвижимости в Финляндии

Верховный суд РФ отменил решения судов предыдущих инстанций по иску супружеской пары из России к властям Финляндии о выкупе принадлежащего им участка и компенсации морального вреда. Об этом сообщает ТАСС.

Пара приобрела земельный участок в 2017 году в городе Китеэ. До 2023 года новые хозяева свободно пользовались своим имуществом, однако во время последней попытки въезда в страну им было отказано на основании запрета россиянам посещать Финляндию по шенгенским визам без надлежащих оснований.

В результате пара подала иск в российский суд, однако в его рассмотрении было отказано. Так супруги дошли до Верховного суда, принявшего решение в их пользу. За участок россияне девять лет назад заплатили 180 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что Финляндия ввела штрафы для туристов за прогулки у границы с Россией.