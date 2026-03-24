«Тор-МУ» сбил «Лелеку» на Днепропетровском направлении

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-МУ» группировки войск «Центр» уничтожил украинский разведывательный беспилотник «Лелека» на Днепропетровском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Цель обнаружили во время боевого дежурства. Пост воздушного наблюдения зафиксировал приближение дрона и оперативно передал координаты зенитчикам. После этого расчет привел комплекс в готовность и занял позицию для пуска.

Операторы взяли беспилотник на автосопровождение, уточнили параметры цели и после получения команды открыли огонь. Ракета поразила дрон на высоте 1,4 километра - уничтожение подтвердили средства контроля.

В Минобороны отмечают, что «Тор-МУ» способен эффективно бороться с широким спектром воздушных целей - от крылатых ракет до малозаметных беспилотников. Один боекомплект комплекса позволяет поражать до 16 целей.

Особое внимание расчеты уделяют борьбе с дронами, которые представляют основную угрозу для наземных подразделений. Для защиты самих зенитчиков также работают специальные группы противодействия БПЛА.

Зенитные расчеты несут службу круглосуточно, прикрывая войска от ударов с воздуха. Благодаря высокой мобильности и современным системам управления огнем комплексы быстро меняют позиции и оперативно реагируют на появление целей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.