Ливан потребовал от посла Ирана покинуть страну

Крайним сроком отъезда ливанское государство обозначило 29 марта.
Вероника Левшина 24-03-2026 16:29
© Фото: Matteo Nardone, Keystone Press Agency, Global Look Press

Министерство иностранных дел Ливана объявило иранского посла Мохаммада Резу Шейбани персоной нон грата. Об этом сообщило издание Lebanon 24.

«Отозвать разрешение на аккредитацию назначенного посла Ирана с требованием, чтобы он покинул территорию Ливана не позднее следующего воскресенья, 29-го числа от марта 2026 года», - заявило издание.

Также МИД Ливана вызвал своего посла в Иране для консультации из-за нарушения Тегераном дипломатического взаимодействия и установленных принципов между двумя странами.

Напомним, ранее ливанское движение «Хезболла» объявило о начале операции «Съеденный орел» против Израиля.

#в стране и мире #ливан #персона нон грата #Посол Ирана
