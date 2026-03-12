МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Хезболла» объявила о начале операции «Съеденный орел» против Израиля

Движение выпустило около 100 ракет по территории Израиля.
Константин Денисов 12-03-2026 00:20
© Фото: Ayal Margolin, XinHua, Global Look Press

Движение «Хезболла» объявило о начале операции «Съеденный орел» против Израиля. Соответствующее заявление приводит агентство Fars.

«Исламское сопротивление объявляет о начале операции «Съеденный орел», - говорится в публикации.

«Хезболла» уже выпустила по территории Израиля около 100 ракет, сообщает The Times of Israel. В результате удара пострадали два человека, их госпитализировали с легкими ранениями.

О том, что ЦАХАЛ атаковала военные объекты «Хезболлы» на юге Ливана, стало известно 3 марта. По версии Израиля, ранее шииты атаковали Иерусалим.

#в стране и мире #Израиль #Хезболла
