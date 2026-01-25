МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Семерых участников ОИ 2016 года заподозрили в употреблении допинга

На время расследования фигурантов списка подозреваемых отстранили от международных соревнований.
Ян Брацкий 25-01-2026 00:50
© Фото: Hu Chao Xin hua Global Look Press

Семеро спортсменов - участников Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро подозреваются в нарушении антидопинговых правил. Расследование проводит Международное агентство по тестированию, эксперты которого нашли в допинг-пробах атлетов следы запрещенных веществ, пишет Inside the Games.

В списке подозреваемых фигурирует известный литовский тяжелоатлет Ауримас Диджбалис. На Олимпиаде 2016 года он завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 94 килограммов. Подозрения в спортивной нечистоплотности также пали на болгарскую бегунью Ивет Лалову-Коллио. На Играх она прибежала восьмой на дистанции 200 метров.

Также в список попали спортсмены из Египта, Узбекистана, Бразилии и Белоруссии. Все они уже отстранены от международных соревнований, как минимум на время ведения расследования.

Ранее министр спорта, председатель Олимпийского комитета Российской Федерации Михаил Дегтярев заявил, что на зимних Олимпийских играх в Италии выступят максимум 13 российских спортсменов. Глава Минспорта назвал неправильными попытки препятствовать спортсменам выступать. Напомним, зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

#Спорт #Олимпийские игры #допинг #Дегтярев
