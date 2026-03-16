Военнопленный украинский военнослужащий Юрий Шмидт рассказал, что в его подразделении действовал приказ стрелять в сослуживцев, если кто-то попытается сдаться в плен. Об этом он сообщил на видео, опубликованном Министерством обороны России.

По словам пленного, на службу он попал после того, как его насильно задержали сотрудники территориального центра комплектования. Украинца посадили в машину и увезли в военкомат, после чего направили на подготовку.

Однако, как утверждает Шмидт, обучение оказалось формальным и практически не дало необходимых навыков. Первое боевое задание его подразделение выполняло в районе Гришино, где бойцы находились в подвале и передавали информацию о происходящем на линии.

«Мы не уходили. Потому что, если я выйду, второй меня застрелит. Потому что такой приказ был - в плен не сдаваться. Если один выходит, второй стреляет. Ну и сам должен застрелиться потом», - рассказал Шмидт.

В плен солдат попал случайно. Когда вышел набрать воды из колодца, его остановили российские военнослужащие. Также Шмидт заявил, что недоволен действиями командования ВСУ. Руководство плохо относится к личному составу и отправляет людей на позиции, не обеспечивая должной подготовки и поддержки.

Другой пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ заявил, что был впечатлен подготовкой российских военнослужащих. Бойцы ВС РФ четко выполняли поставленные задачи и действовали профессионально.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.