Россия ввела ограничения на экспорт аммиачной селитры до 21 апреля

Исключением являются поставки в рамках межправительственных соглашений.
Вероника Левшина 24-03-2026 14:59
© Фото: Dirceu Portugal, Keystone Press Agency, Global Look Press

Временные ограничения на экспорт аммиачной селитры будут действовать с 21 марта по 21 апреля 2026 года. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства РФ.

Весной растет спрос на азотные удобрения. Для обеспечения весенних полевых работ в России приостановят действие выданных и выдаваемых лицензий.

«Приостановка поставок за рубеж позволит в приоритетном порядке удовлетворять потребности внутреннего рынка в период весенних полевых работ и обеспечить их бесперебойное проведение», - заявили в министерстве.

Ограничения не коснутся межправительственных соглашений.

Напомним, с января по сентябрь 2025 года Россия поставила в Евросоюз удобрений на 1,346 миллиарда евро. Эта сумма стала максимальным значением за три квартала с 2022 года. Главным импортером оказалась Польша.

#в стране и мире #ограничения #Минсельхоз #аммиачная селитра #удобрения
