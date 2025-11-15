Россия с января по сентябрь этого года поставила в Евросоюз удобрений на 1,346 миллиарда евро. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Подчеркивается, что эта сумма стала максимальным значением за три квартала с 2022 года. Экспорт удобрений второй год подряд показывает положительную динамику. По сравнению с прошлым годом отгрузки увеличились на пять процентов.

Крупнейшим импортером отечественных удобрений по итогам текущего года с большим отрывом стала Польша. На ее долю приходится 37 процентов всех европейских поставок. На втором месте оказалась Германия с долей в десять процентов. На третьем - Румыния с девятью процентами. В первой пятерке покупателей российских удобрений также Испания и Франция.

Польша была первой и по итогам трех кварталов прошлого года. Тогда на страну приходилась четверть российских поставок в ЕС. ФРГ была также второй с 11 процентами, эту строчку на делила с Францией, у которой был такой же объем. Третью позицию с долей в восемь процентов занимали сразу несколько стран: Италия, Румыния, Бельгия и Испания. А замыкали пятерку Словения и Нидерланды.

Ранее политолог Юрий Самонкин в беседе со «Звездой» объяснил, как импорт удобрений показывает, что Россию нельзя изолировать. Экономические ограничения со стороны ЕС сказываются в первую очередь на европейском потребителе, для которого российский продукт является проверенным и качественным. Евросоюз по политическим причинам отказывается от наиболее удобного для себя и по ценам, и по логистике поставщика.