Финляндия ввела штрафы для туристов за прогулки у границы с Россией

Финские власти ввели штрафы для туристов за прогулки у приграничной с Россией территории без специального разрешения. Об этом сообщили в АТОР.

«Причиной стали участившиеся случаи, когда путешественники специально отправлялись к границе, чтобы сделать фотографии и "селфи на новой границе НАТО". Этой зимой пограничники несколько раз фиксировали группы туристов из Германии, Нидерландов, Швеции и других стран ЕС», - цитирует заявление Life.

Отмечается, что после того, как Финляндия стала членом НАТО, количество подобных нарушений выросло втрое. Для сравнения: в феврале зафиксировали десять таких инцидентов. В то время как в этом же месяце годом ранее было лишь три случая.

Ранее сообщалось, что пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии задержала четырех иностранцев, которые пытались попасть в Россию через закрытую границу.