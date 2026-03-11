МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Финляндия ввела штрафы для туристов за прогулки у границы с Россией

Случаи, когда туристы делают фото у приграничных с Россией зон, выросло втрое после вступления Финляндии в НАТО.
Глеб Владовский 11-03-2026 14:14
© Фото: IMAGO, Markku Ulander, Globallookpress

Финские власти ввели штрафы для туристов за прогулки у приграничной с Россией территории без специального разрешения. Об этом сообщили в АТОР.

«Причиной стали участившиеся случаи, когда путешественники специально отправлялись к границе, чтобы сделать фотографии и "селфи на новой границе НАТО". Этой зимой пограничники несколько раз фиксировали группы туристов из Германии, Нидерландов, Швеции и других стран ЕС», - цитирует заявление Life.

Отмечается, что после того, как Финляндия стала членом НАТО, количество подобных нарушений выросло втрое. Для сравнения: в феврале зафиксировали десять таких инцидентов. В то время как в этом же месяце годом ранее было лишь три случая.

Ранее сообщалось, что пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии задержала четырех иностранцев, которые пытались попасть в Россию через закрытую границу.

#в стране и мире #Финляндия #Туристы #штрафы #граница РФ
